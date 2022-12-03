اصطدام سفينتين تركيتين عند مدخل مضيق البوسفور

البلاد : وكالات

أعلنت إدارة خفر السواحل التركية، عن وقوع حادث اصطدام سفينتي شحن تركيتين في بحر مرمرة، عند مدخل مضيق البوسفور.

وأشارت الإدارة، في بيان، إلى أن الحادث وقع بالقرب من مرسى “أهيركابي”، حيث اصطدمت سفينة “بورهان دوزمان” التي يبلغ طولها 126 مترا، بسفينة “توران” التي يقدر طولها بـ 147 مترا، مضيفة أن قاطرة وزورقين توجهوا إلى مكان الحادث، قبل أن تؤكد، في وقت لاحق، أن السفينتين رستا بشكل آمن في “أهيركابي”.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الحادث، أو عما إذا سجلت خسائر مادية.

يذكر أن تركيا سجلت، في أكتوبر 2021، حادث تصادم سفينتين قرب مدخل مضيق “جناق قلعة” “الدردنيل” من اتجاه بحر مرمرة، دون وقوع خسائر بشرية.