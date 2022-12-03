أوروبا تهدد بفرض غرامات على تويتر وإغلاقه

البلاد : وكالات

هدد المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تيري بريتون، بفرض غرامات مالية على منصة تويتر، وإجراءات أخرى ما لم تلتزم المنصة بقوانين الاتحاد الأوروبي.

وقال بريتون في تصريحات لصحف ألمانية وفرنسية: “الأمر واضح للغاية إذا لم يلتزم تويتر بهذه القواعد، بإمكاننا أن نفرض غرامات، وإذا تواصل انتهاك القواعد فبإمكاننا أن نغلق المنصة في أوروبا”، مضيفا أننا لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه، فنحن سنفعل هذا متى كان ضروريا. وهذه رغبة أنظمتنا الديمقراطية الكبيرة .

وأوضح أننا نتابع عن كثب ما يحدث على تويتر منذ استحواذ إيلون ماسك عليه” معلنا أنه سيعقد لقاء آخر مع “ماسك” قبل عيد الميلاد (الكريسماس).

ورأى بريتون أن القوانين المتعلقة بالأسواق الرقمية والخدمات الرقمية توفر “وسائل فعالة للحد من نشر الأكاذيب والكراهية. ويتعين على تويتر أن يفي بهذه المعايير إذا أراد أن يعمل في السوق الأوروبية”.

كان “ماسك” أكد بشكل دائم اعتزامه إزالة ما اعتبره قيودا قوية على حرية الرأي في المنصة. وفي المقابل، يتخوف المنتقدون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تشجيع خطابات الكراهية والتحريض على تويتر.

وقام ماسك بتسريح آلاف العاملين في تويتر منذ استحوذ علي المنصة في صفقة تعدت قيمتها 44 مليار دولار. كما أعاد مستخدمي تويتر الذين كانوا قد تعرضوا للحظر في السابق مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.