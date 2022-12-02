دانية عقيل تشارك في الجولة الختامية ببطولة كأس العالم للراليات الصحراوية بدبي

الدمام- حمودالزهراني

تشارك السائقة دانية عقيل في الجولة الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية ” الباها ” التي تقام في دبي حتى غد السبت.

تعود دانية لرالي دبي بعد أن أنهت بنجاح مشاركتها برالي حائل 2022، وحققت المركز الثاني في الترتيب العام لفئة T3 ضمن منافسات بطولة كأس العالم ” الباها ” وعززت من مركزها الثاني بالترتيب العام لهذه الفئة ضمن البطولة العالمية. كذلك حققت المركز الأول في رالي حائل ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا للراليات لهذا الموسم لذات الفئة.

وعن مشاركتها في الجولة الختامية قالت دانية: ” أنا سعيدة جدا بالنتائج الجيدة التي حققتها هذا الموسم سواء على مستوى بطولة السعودية تويوتا أو على صعيد منافسات كأس العالم للراليات الصحرواية ، وهذا بفضل الجهود التي بذلناها جميعا من أدارة الفريق الى الملاحين الذين شاركوني جولات البطولة او على المستوى الشخصي”.

يعتبر رالي دبي من أهم راليات الكروس كانتري بالعالم حيث يتميز بمراحله الصحرواية الرملية بالكامل، وتبلغ مسافة الرالي لهذا العام حوالي 627 كلم وينقسم إلى مرحلتين؛ اليوم الأول 310 كلم واليوم الثاني 317 كلم.

وتسعى دانية في هذا الرالي إثبات جدارتها بعد ارتفاع مستوى أدائها وقيادتها وتهدف إلى الاستمرار بهذا المستوى وتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز رصيدها من النقاط، وتستمر في المنافسة على الصدارة.