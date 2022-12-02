تعرف على تحديثات هاتفي Galaxy A52s و Galaxy M62 لـ أندرويد 13

كانت شركة سامسونج Samsung، هي الأسرع على الإطلاق فيما يخص طرح تحديثات نظام التشغيل Android 13 لهواف أندرويد هذا العام، ومن المثير للدهشة أن الشركة تخطط للقيام بعمل أفضل في العام المقبل.
وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena ” التقني، تعمل شركة سامسونج حاليا على إصدار تحديث جديد إلى واجهة One UI 5 الأحدث المستندة إلى نظام التشغيل Android 13 لجميع الأجهزة المخصصة للحصول عليها قبل الشركات المنافسة، وإنهاء ترقية جميع الإصدارات بحلول نهاية العام.
وعلى الرغم من أن هذا الأمر صعب جدا، حيث تملك سامسونج مئات الملايين من الإصدارات على مستوى العالم، ولكن بهذا المعدل ستنجح الشركة الكورية بشكل شبه مؤكد في تنفيذ خطتها التي أعلنت عنها لترقية مجموعة من هواتف إلى أحدث نظام تشغيل من جوجل.
واليوم دفعت سامسوج واجهة المستخدم One UI 5 و Android 13، إلى جهازين آخرين من هواتفها وهما Galaxy A52s 5G و Galaxy M62.
ويصل أندرويد 13، إلى كل من Galaxy A52 و A53، ضمن إصدار البرنامج الثابت الجديد A528NKSU1DVK2، والذي يجلب معه مستوى تصحيح الأمان لشهر نوفمبر 2022، ويبلغ حجم تنزيل ملف الترقية حوالي 2 جيجابايت.
وفي الوقت نفسه، يتلقى هاتف سامسونج Galaxy M62 البرنامج الجديد في بعض الدول من بينها ماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفيتنام، ويأتي الإصدار الجديد تحت اسم M625FXXU2CVK2 وهو يجلب معه أيضًا مستوى تصحيح الأمان لشهر نوفمبر 2022.
ويشار إلى أن الشركة الكورية بتحديث معظم هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية بأحدث البرامج العاملة بنظام التشغيل أندرويد 13، حيث تلقت سلسلة Samsung Galaxy S22 مؤخرًا تحديث One UI 5.0 المستند إلى نظام جوجل البيئي الجديد Android 13.
إليك قائمة بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي حصلت على تحديث أندرويد 13 من سامسونج:
Galaxy S22
Galaxy S21
Galaxy S20
Galaxy Note 20/Note 20 Ultra
Galaxy A53 5G
Galaxy A33 5G
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Flip 3
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy A73 5G
Galaxy Tab S8
Galaxy Xcover 6 Pro
Galaxy M52 5G
Galaxy M32 5G
Galaxy A52
Galaxy A71
Galaxy Z Fold 2
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy S10 Lite
Galaxy M53 5G
Galaxy A52s 5G
Galaxy S20 FE
Galaxy S21 FE
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Tab S7
Galaxy F62