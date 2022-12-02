انطلاق جولة المشاورات السياسية الثالثة بين وزارتي خارجية المملكة وهولندا

البلاد : متابعات

انطلقت في العاصمة الهولندية لاهاي، أمس، جولة المشاورات السياسية الثالثة بين وزارتي خارجية المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الهولندية مارسيل دي فينيك، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد العطية.

وتم خلال المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

إلى ذلك التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية على هامش الزيارة، بمعالي مستشار رئيس الوزراء الهولندي جيوفري فان ليوين، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.