إسبانيا ترافق اليابان إلى ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022

حققت اليابان فوزًا تاريخيًا على إسبانيا 2-1 في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم قطر 2022 لتتأهل متصدرة عن المجموعة الخامسة.

سجّل لليابان كل من ريستو دوان وأو تاناكا في الدقيقتين 48 و51. في حين كانت إسبانيا البادئة بالتسجيل في الدقيقة 11 عبر ألفارو موراتا.



وتأهلت إسبانيا في الوصافة عن المجموعة رغم خسارتها من اليابان، إذ جمع الماتادور 4 نقاط مقابل 6 نقاط للساموراي الياباني.

في حين أن منتخب ألمانيا ودّع المنافسات رغم فوزه على كوستاريكا 4-2، إذ صعدت إسبانيا على حساب ألمانيا بفارق الأهداف.

تتقابل اليابان مع كرواتيا في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022، في حين يصطدم المنتخب المغربي بإسبانيا في مباراة قوية.

الترتيب النهائي للمجموعة الخامسة من كأس العالم 2022

1- اليابان (6 نقاط)

2- إسبانيا (4 نقاط)

3- ألمانيا (4 نقاط)

4- كوستاريكا (3 نقاط)