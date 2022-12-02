“أبوراس” بطلاً لسباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل

الرياض- غدير الطيار

توّج الفارس” فارس أبوراس” من فريق الوادي بطلاً لسباق كأس وزارة الرياضة للقدرة والتحمل، الذي أقيم اليوم في ميدان الجنادرية بمدينة الرياض لمسافة 119 كم بمشاركة أكثر من 60 فارساً وفارسة.

وتوج أبوراس بطلاً للسباق برفقة الجواد “جير أشير” بعد أن قدما أداءًا مميزًا تصدر به مراحل السباق الأربع، بمعدل سرعة 24,2 كم/ ساعة، وحلّ في المركز الثاني الفارس إبراهيم الصغير من فريق الصغير على الجواد “وزير” وبسرعة 22,92 كم / ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله العميري من فريق الخيالة على الجواد ” رمسا” وبسرعة 22,78 كم / ساعة.

يذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية يقيم غدًا سباقين دوليين مصاحبين لمسافة 120 كم ومسافة 100 كم بمشاركة أكثر من 150 فارساً وفارسة من عدة دول.