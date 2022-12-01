6.7 هللات سعر الطاقة الشمسية

الرياض- البلاد

وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية شراء الطاقة لمشروع (الشعيبة 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية)، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ 2060 ميجاوات، مع شركة (الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية) المملوكة لشركة (أكوا باور)، وشركة المياه والكهرباء القابضة (بديل) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة.

ويبلغ سعر شراء الطاقة للمشروع 6.72 هللات لكل كيلووات ساعة، ومن المتوقع أن يسهم في تزويد نحو 350 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية، حيث يأتي المشروع ضمن إستراتيجية المملكة؛ لتحقيق عدد من المستهدفات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادة وإشراف مباشر من وزارة الطاقة، التي تسعى إلى تحقيق الاستدامة في مختلف مشاريعها، والوصول إلى المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء من خلال تنويع مصادر الطاقة وتوطين مكونات القطاع، وذلك ضمن خطط تطوير قطاع الكهرباء الطموحة.ويُعد المشروع خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030″، وسيُسهم في الوصول إلى المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء، من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتطوير محطات غازية عالية الكفاءة، بحيث تكون حصة سعات مصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50% بحلول عام 2030م.