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طريقة عمل كيكة الشمواه الفرنسية بدون فرن

نيفين عباسaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       1 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الحلويات الفرنسية الباردة بدون فرن وصفة كيك الشمواه

المقادير اللازمة

600 جرام من بسكويت الشاي أو اللوتس
280 جرام زبدة

لطبقة الشمواه

4 باكيت كريم كراميل
لتر ونصف حليب
2 كوب كريمة
200 جرام بسكويت شاي أو اللوتس
عبوة قشطة نباتي
سكر اختياري

طريقة العمل

يطحن البسكويت والزبدة معاً حتي يصبح خليط ناعم جداً
يوضع في قالب سهل الفتح ويفرد
يترك ليبرد بالثلاجة

طبقة الشمواه

يرفع الحليب والسكر والكريمة وباكيت الكريم كراميل علي النار مع استمرار التحريك حتي نحصل علي قوام كثيف
يرفع عن النار ويضاف في الخلاط مع القشطة والبسكويت ويخفق
يوضع فوق طبقة البسكويت بالصينية ويترك ليبرد بالثلاجة ويتماسك
يزين بالكاكاو وبسكويت اللوتس المطحون او بحسب الرغبة ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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