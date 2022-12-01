طريقة عمل كيكة الشمواه الفرنسية بدون فرن

لمحبي الحلويات الفرنسية الباردة بدون فرن وصفة كيك الشمواه

المقادير اللازمة

600 جرام من بسكويت الشاي أو اللوتس

280 جرام زبدة

لطبقة الشمواه

4 باكيت كريم كراميل

لتر ونصف حليب

2 كوب كريمة

200 جرام بسكويت شاي أو اللوتس

عبوة قشطة نباتي

سكر اختياري

طريقة العمل

يطحن البسكويت والزبدة معاً حتي يصبح خليط ناعم جداً

يوضع في قالب سهل الفتح ويفرد

يترك ليبرد بالثلاجة

طبقة الشمواه

يرفع الحليب والسكر والكريمة وباكيت الكريم كراميل علي النار مع استمرار التحريك حتي نحصل علي قوام كثيف

يرفع عن النار ويضاف في الخلاط مع القشطة والبسكويت ويخفق

يوضع فوق طبقة البسكويت بالصينية ويترك ليبرد بالثلاجة ويتماسك

يزين بالكاكاو وبسكويت اللوتس المطحون او بحسب الرغبة ويقدم