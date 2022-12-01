طريقة عمل كيكة الشمواه الفرنسية بدون فرن

لمحبي الحلويات الفرنسية الباردة بدون فرن وصفة كيك الشمواه
المقادير اللازمة
600 جرام من بسكويت الشاي أو اللوتس
280 جرام زبدة
لطبقة الشمواه
4 باكيت كريم كراميل
لتر ونصف حليب
2 كوب كريمة
200 جرام بسكويت شاي أو اللوتس
عبوة قشطة نباتي
سكر اختياري
طريقة العمل
يطحن البسكويت والزبدة معاً حتي يصبح خليط ناعم جداً
يوضع في قالب سهل الفتح ويفرد
يترك ليبرد بالثلاجة
طبقة الشمواه
يرفع الحليب والسكر والكريمة وباكيت الكريم كراميل علي النار مع استمرار التحريك حتي نحصل علي قوام كثيف
يرفع عن النار ويضاف في الخلاط مع القشطة والبسكويت ويخفق
يوضع فوق طبقة البسكويت بالصينية ويترك ليبرد بالثلاجة ويتماسك
يزين بالكاكاو وبسكويت اللوتس المطحون او بحسب الرغبة ويقدم