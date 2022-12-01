طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

كيك الحليب الساخن هو كيكة زبدة إسفنجية من المطبخ الأمريكي

يمنح الحليب الساخن والزبدة القوام المميز على غرار الباوند كيك

المقادير اللازمة

4 بيضات

2 كوب سكر

2 ملعقة صغيرة فانيليا

2 1/4 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 1/4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 1/4 كوب حليب

10 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة مكعبات

طريقة العمل

يسخن الفرن على حرارة 350 درجة

يمزج الدقيق مع البيكنج بودر والملح في وعاء صغير ويترك جانباً

في وعاء كبير اخفقي البيض على سرعة عالية لمدة 5 دقائق أو حتى يتكاثف ويتحول لونه إلى لون الليمون

يضاف السكر تدريجيًا مع الخفق حتى يصبح المزيج خفيفًا ورقيقًا

أضيفي الفانيليا واخفقي

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا واضربي على سرعة منخفضة حتى تصبح ناعمة

في قدر صغير سخني الحليب والزبدة حتى تذوب الزبدة

تضاف تدريجيا إلى الخليط

سيكون الخليط رقيقًا جدًا

تصب في صينية الخبز المبطنه

اخبزيها في 350 درجة لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود أسنان بالقرب من المنتصف ويخرج نظيفًا.

تخرج من الفرن وتبرد

قدميها