شاهد.. المغرب يهزم كندا ويتأهل متصدرًا للمجموعة السادسة

تأهل منتخب المغرب متصدرًا عن المجموعة السادسة في كأس العالم قطر 2022 بانتصاره أمام كندا أمسية اليوم الخميس 2-1.
في حين فرضت -وصيفة النسخة الماضية- كرواتيا التعادل السلبي 0-0 على بلجيكا لترافق المغرب إلى ثمن نهائي المسابقة.
وتصدّر المغرب مجموعته بـ7 نقاط من انتصارين أمام بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا. فيما تأهلت كرواتيا وصيفة للمجموعة بـ5 نقاط.
سجّل ثنائية المغرب حكيم زياش ويوسف النصيري في الدقيقتين 4 و23. بينما سجّل المغربي نايف أكرد ضد مرماه بالدقيقة 40.
الترتيب النهائي للمجموعة السادسة في كأس العالم 2022
1- المغرب (7 نقاط)
2- كرواتيا (5 نقاط)
3- بلجيكا (4 نقاط)
4- كـــندا (0 نقاط)
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2022
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النصيري أول لاعب مغربي 🇲🇦 يسجل في نسختين من كأس العالم بعد إضافته الهدف الثاني لأسود الأطلس
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2022