تنمية اليمن

بالتوازي مع البرامج الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان على مدار اليوم ، تواصل المملكة جهودها التنموية الكبيرة في أنحاء اليمن ، في نهر عطاء متجدد لمساعدة شعبها الشقيق في توفير المقومات الأساسية للاستقرار والحياة الكريمة ، والحرص على دعم الحك.ومة اليمنية في تنفيذ برامجها التنموية من خلال الكثير من المشاريع في قطاعات عديدة.

وفي هذا الاطار تتوالى إنجازات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنها تسليم 150 وحدة سكنية في محافظة عدن ، ضمن إطار مشروع “المسكن الملائم”، بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر ، ترجمة لتوجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لتحقيق حياة أفضل للشعب اليمني الشقيق، خاصة الظروف المعيشية للأسر اليمنية محدودة الدخل، وسعياً لخلق مستقبل حضري أفضل، كذلك يشتمل المشروع على برنامج خاص في تدريب الكوادر اليمنية في مجال الإسكان، وتنمية مهاراتها من خلال فرص التدريب المهني.

وهكذا تواصل مملكة الخير والإنسانية عبر البرنامج ، مشروعات التنمية التي بلغت 224 مشروعًا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات مع استمرار دعم الاقتصاد اليمني والجهود الأممية الساعية لاستقرار هذا البلد الشقيق.