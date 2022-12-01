اتفاقيات بقيمة مليار ريال لدعم قطاع السياحة بالشرقية

الدمام : حمود الزهراني

اختتمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية مشاركتها في القمة العالمية للسياحة والسفر التي أُقيمت في العاصمة الرياض خلال الفترة 28-30 نوفمبر 2022م ، حيث شَهِدَ جناح الهيئة المُشارك زيارة أصحاب المعالي والسعادة ، وعددٍ من الوزراء والسفراء من مختلف دولِ العالم.

وتم توقيع أربع اتفاقيات استثمارية تشمل قطاعات الضيافة، والفندقة، والسفر بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال وذلك على هامش المشاركة ، وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن دور الهيئة المُمّكن والمنسق في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار لمشاركة القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في مشاريع التنمية، وتسخيرًا لكافة المقومات التي تتمتع بها المنطقة الشرقية لتكون قبلة سياحية استثمارية جاذبة ولتعزيز مكانتها على الخارطة السياحية.

ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية في قطاع الطيران التي وُقِعت لتعيين شركة أرجاء للسفر والسياحة كوكيل حصري لطيران ويز في المملكة العربية السعودية، حيث ستضيف طيران ويز إير ثلاث وجهات سفر تشمل فيينا، روما، وأبو ظبي كمرحلة أولى وبما مجموعه 2000 مقعد تعزز من السعة المقعدية لمطار الملك فهد الدولي في الدمام، إضافةً إلى اتفاقية في قطاع الفندقة والتي أُعلن عنها بين شركة الموسى القابضة ومجموعة سلسلة فنادق الهيلتون بقيمة استثمارية تبلغ 500 مليون ريال، لتشغيل المبنى الفندقي في حي الحمراء بمدينة الخبر والمطل على جسر الملك فهد، حيث يتكون المبنى من 22 طابقًا ويحتوي على 344 وحدة موزعة ما بين غرف وشقق فندقية، إضافةً إلى مطاعم عالمية وعشر غرف اجتماعات وصالات تنفيذية، ويتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع في الربع الأول من العام 2023.