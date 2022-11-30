1.4 تريليون ريال استثمارات صناعية في المملكة

الرياض- البلاد

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 79 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر سبتمبر الماضي، توزعت بحسب نوع الاستثمار وحجم المنشأة على أنشطة صناعية متعددة، تصدرها نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ14 رخصة، تلاه نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ13 رخصة، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ 11 رخصة، ونشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 10 رخص، ونشاط صنع الورق ومنتجات الورق بـ7 رخص.

وأفاد تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 725 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10728 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 1.370 تريليونًا.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر سبتمبر بلغ 3.104 مليارات ريال، وأن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 68 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 3.463 مليارات ريال، تصدرتها المصانع الغذائية بـ16 مصنعاً.