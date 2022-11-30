فيديو.. أمريكا تتجاوز إيران وتصعد لثمن نهائي كأس العالم 2022

انتصر منتخب أمريكا على إيران بهدف نظيف سهرة الثلاثاء، ليرافق إنجلترا إلى ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 عن المجموعة الثانية.

أقيمت المباراة بين أمريكا وإيران في ملعب “الثمامة” بالدوحة، بصافرة الحكم الإسباني ميغيل ماتيو لاهوز، أمام نحو 42 ألف مشجّع.

وجمع منتخب “العم سام” 5 نقاط في وصافة المجموعة، من تعادلين أمام ويلز وإنجلترا، وفوز في مباراة الجولة الثالثة أمام إيران 1-0.

سجّل هدف المباراة الوحيد جناح تشيلسي كريستيان بوليسيتش بالدقيقة 38 بصناعة من زميله ظهير أيمن ميلان، سيرجينيو ديست.

تصطدم أمريكا في ثمن النهائي بالمنتخب الهولندي، في حين أن إنجلترا المتصدرة ستلعب في مواجهة السنغال وصيفة المجموعة الأولى.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم 2022

1- إنجلترا (7 نقاط)

2- أمريكا (5 نقاط)

3- إيـران (3 نقاط)

4- ويـلـز (1 نقاط)

شاهد أهداف أمريكا وأيران في كأس العالم 2022