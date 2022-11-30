“عدام” يتوج بكأس سباق فروسية حائل السادس

حائل – خالد الحامد

أقام ميدان فروسية حائل حفل سباقه السادس على دعم نادي سباقات الخيل اليوم الأربعاء. تكون حفل السباق من 5 أشواط، وتوج مدير عام ميدان للفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي الجواد “عدام” بكأس الشوط الرئيس.

وحقق المركز الأول في الشوط الأول للدرجة لم تربح الجواد “وقب ”للمالك والمدرب أنور أحمد المرشدي والخيال نواف الفيروز.

وكسبت الفرس “ رحاب العز” للمالك بندر بن حسن التبيناوي والمدرب محمد حسن التبيناوي لقب الشوط الثاني مفتوح مواليد 2020م ، فيما حصدت بالشوط الثالث لـ “مفتوح أفراس” الفرس “مرزام” للمالك أبناء حمد الدغيشم والمدرب عبدالله حمد المذعور بالخيال إياد الطريسي، وحقق الجواد “تركواز” المركز الأول في الشوط الرابع “من الدرجة الأولى حتى الثالثة” للمالك والمدرب حمود سعد البقعاوي بالخيال توفيق الخضير.