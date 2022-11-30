الرياضة

شاهد.. تونس تهزم فرنسا وتودّع كأس العالم 2022

محمد ابو الوفاaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      30 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
تونس وفرنسا في كأس العالم 2022

تأهل منتخبا فرنسا وأستراليا إلى ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 اليوم الاربعاء، في إطار منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

 

وخسرت فرنسا من تونس 0-1 ومع ذلك صعدت في الصدراة بـ6 نقاط، وانتصرت أستراليا ضد الدنمارك 1-0 لتصعد في الوصافة بـ6 نقاط.

 

ويلعب المنتخب الفرنسي في دور الـ16 أمام صاحب الترتيب الثاني في المجموعة الثالثة، وتصطدم أستراليا ببطل نفس المجموعة.

 

سجّل لتونس المهاجم المخضرم وهبي خزري في الدقيقة 58. في حين سجّل هدف أستراليا ضد الدنمارك ماثيو ليكي بالدقيقة 60.

 


ترتيب المجموعة الرابعة من كأس العالم 2022

 

1- فرنــسا (6 نقاط)
2- أستراليا (6 نقاط)
3- تــونـس (4 نقاط)
4- الدنمارك (1 نقاط)

 

m.abo.elwafa

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