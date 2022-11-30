شاهد.. تونس تهزم فرنسا وتودّع كأس العالم 2022

تأهل منتخبا فرنسا وأستراليا إلى ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 اليوم الاربعاء، في إطار منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

وخسرت فرنسا من تونس 0-1 ومع ذلك صعدت في الصدراة بـ6 نقاط، وانتصرت أستراليا ضد الدنمارك 1-0 لتصعد في الوصافة بـ6 نقاط.

ويلعب المنتخب الفرنسي في دور الـ16 أمام صاحب الترتيب الثاني في المجموعة الثالثة، وتصطدم أستراليا ببطل نفس المجموعة.

سجّل لتونس المهاجم المخضرم وهبي خزري في الدقيقة 58. في حين سجّل هدف أستراليا ضد الدنمارك ماثيو ليكي بالدقيقة 60.

وهبي الخزري يحقق المراد بمجهود فردي رائع ويوقع على الهدف الأول مخترقاً دفاعات فرنسا بنجاح بعد أن قطع له الكرة علي بن رمضان من أمام فوفانا. اشترك الآن 👇

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📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #تونس_فرنسا pic.twitter.com/0VxSzBbMjT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2022



ترتيب المجموعة الرابعة من كأس العالم 2022

1- فرنــسا (6 نقاط)

2- أستراليا (6 نقاط)

3- تــونـس (4 نقاط)

4- الدنمارك (1 نقاط)