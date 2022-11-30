شاهد.. إنجلترا تهزم ويلز وتتأهل متصدرة للمجموعة الثانية

دك منتخب إنجلترا شباك ويلز بثلاثة أهداف نظيفة الثلاثاء، ليضمن صعوده إلى ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 متصدرًا لمجموعته.

أنهى المنتخب الإنجليزي الدور الأول متصدرًا للمجموعة الثانية من البطولة بواقع 7 نقاط، من فوزين أمام ويلز وإيران، وتعادل مع أمريكا.

أقيمت المباراة في ملعب “أحمد بن علي” بصافرة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، وسط حضور جماهيري بلغ 44 ألف مشجّع.

سجل أهداف منتخب إنجلترا ضد مرمى ويلز، كل من ماركوس راشفورد في الدقيقتين 50 و68، وزميله فيل فودين في الدقيقة 52.

وتأكدت مواجهة إنجلترا لمنتخب السنغال في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022، فيما تلعب هولندا في مواجهة المنتخب الأمريكي.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم 2022

1- إنجلترا (7 نقاط)

2- أمريكا (5 نقاط)

3- إيـران (3 نقاط)

4- ويـلـز (1 نقاط)

شاهد أهداف إنجلترا وويلز في كأس العالم 2022