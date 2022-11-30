انطلاق القمة العالمية في الرياض..الخطيب: 50 مليار دولار اتفاقيات سعودية لقطاع السياحة

الرياض-البلاد

قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة، ستشهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وأطراف أخرى من جانب وبين الشركات المختلفة من جانب آخر، وتتخطى قيمة تلك الاتفاقيات 50 مليار دولار.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في القمة التي انطلقت في الرياض ، يتجاوز 3 آلاف مشارك، و57 وزيراً للسياحة من دول العالم، حيث تضم قادة قطاعات الطيران والفنادق وشركات تنظيم الرحلات والسفر، وتشهد انعقاد 50 ورشة عمل ويشارك بها أكثر من 300 متحدث.

من جهة ثانية أعلن صندوق التنمية السياحي، إطلاق “برامج لدعم 10 آلاف منشآه صغيرة ومتوسطة “، وذلك في إطار دعمه للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وبموجب هذه البرامج سيقدم صندوق التنمية السياحي دعمه المالي وغير المالي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج “عون السياحة”، الذي يتكون من ثلاثة برامج فرعية هي “تفعيل التجارب”، و”الابتكار” و”الضيافة”، حيث تغطي هذه البرامج مختلف الاحتياجات المالية لهذه الشريحة من المنشآت، سواء لإطلاق المشاريع التجارية الجديدة أو لغرض توسيع الأعمال، وذلك على مستوى سلاسل القيمة في القطاع السياحي.