القصبي يشارك في اجتماعات (الكومسيك)

الرياض – البلاد

أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أهمية مضاعفة الجهود بين الدول الإسلامية أعضاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري “الكومسيك” لتوسيع أفاق التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية.

وقال في كلمته التي ألقاها أثناء رئاسته وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة (38) المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية إن تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الإسلامية يتطلب تعظيم الاستفادة المثلى من قدرات وإمكانيات الدول الإسلامية التي يجمعها رابط الدين والأخوة والمصير المشترك لمواجهة التحديات التي يعيشها العالم أجمع.

وعقد د. القصبي على هامش زيارته إلى تركيا لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عبدالله بن صالح كامل، ورئيس اتحاد الغرف التجارية التركي رفعت أوغلوا، وكبرى الشركات التركية، ورؤساء هيئات واتحادات قطاع الأعمال.