إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بالمدينة الاقتصادية

جدة – البلاد

أبرمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اتفاقية مع شركة سير “أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة”؛ وذلك لشراء الشركة أرض بقيمة 359 مليون ريال في المدينة لاستخدامها لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد عن مليون متر مربع في الوادي الصناعي وبالقرب من ميناء الملك عبدالله؛ حيث سيوفر المصنع فور اكتمال أعمال البناء آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة سيتم تخصيص معظمها للكفاءات المحلية.

وتعتزم شركة سير تنفيذ مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة “فوكسكون” لتصنيع مجموعة متنوعة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 في منشأة سير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسيتم بناء المصنع وفق أفضل المعايير العالمية وأحدث التقنيات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة جيمس ديلوكا, أنه تم اختيار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتنفيذ المشروع؛ لما تتمتع به من موقع إستراتيجي وخدمات لوجستية عالمية المستوى، مع إمكانية الوصول الفعّال لموردينا المحليين والدوليين.

من جهته بين الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطوّر الرئيس للمدينة سيريل بيايا، أن شركة سير تساهم في صياغة تاريخ جديد عبر بناء أول مصنع سعودي لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة بصورة عامة، وتسعى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أن تكون جزء من تحقيق رؤية المملكة 2030، وأن تكون مركزاً عالمياً للصناعات.