مركز الملك سلمان يواصل مساعداته

الرياض – البلاد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 101 طن من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 5.700 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

واختتم المركز تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة العظام وتغيير المفاصل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، الذي نُفذ خلال الفترة من 19 حتى 26 نوفمبر 2022 م.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 632 حالة، وإجراء 35 عملية جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

ووزع المركز 265 سلة غذائية في محلية أمبده بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 265 أسرة. وتأتي هذه المساعدات في إطار مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة لسد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022 م.

كما واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المساعدات للمتضررين من الفيضانات في باكستان، وجرى تسليم 2.464 حقيبة شتوية للمتضررين، استفاد منها 17.248 شخصا في مناطق شهدادكوت، وبدين، ودادو، وجامشورو بإقليم السند.

وتأتي هذه الجهود ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.