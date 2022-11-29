شكرا اتحاد الكرة السعودي

جاسم أحمد الجاسم

@jassim33jassim

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البادرة التي أقدم عليها الاتحاد السعودي لكرة القدم بدعوة الرياضيين ممن عملوا في مجال كرة القدم في وطننا الغالي من مسئولين ومجالس إدارة الاتحاد واللاعبين والمدربين والإعلاميين والإداريين تعتبر بادرة مميزة ورائعة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الأخ العزيز ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم ويستحقون عليها الشكر والتقدير، وكذلك التنظيم الرائع والمميز والتعاون الكبير في تسهيل الأمور من منسوبي إدارة العلاقات العامة بالاتحاد الذين كانوا أشبه بخلية نحل، فلقيت البادرة ترحيبا كبيرا من الجميع وكانت فرصة كبيرة أن جمع الاتحاد رجالات خدموا كره القدم السعودية كلٌ في مجاله لدعم ومساندة المنتخب السعودي، حيث اجتمع هؤلاء جميعا مع بعضهم يتبادلون الأحاديث والذكريات الجميلة مع بعضهم البعض، وكنت أنا أحد هؤلاء ممن سعد بلقاء هؤلاء الرياضيين وفي مقدمتهم أ. منصور الخضيري وكيل وزارة الرياضه لشئون الشباب سابقا، وأمناء الاتحاد السابقون واللاعبون أمثال أحمد جميل ويحيى عامر وناصر المنصور وعبدالله صالح.

ولفت انتباهي الحضور المميز من الجماهير السعوديه الغفيرة التي ساندت المنتخب بالأهازيج الجميلة فكانت في الموعد.

لقد أثبتنا للعالم في هذا الحدث الكبير- كأس العالم 2022- أن لدينا منتخبا قويا قارع المنتخبات العالمية، وحقق الفوز على بطل العالم وبطل كوبا أمريكا، والمنتخب الذي لم يهزم خلال ٣٦ مباراة، ورغم خسارتنا أمام منتخب بولندا إلا أننا كنا الأفضل واستحوذنا على الملعب ولكن لم يحالفنا الحظ، ومازال منتخبنا في الملعب، وبإذن الله، قادرون على الفوز على المكسيك والتأهل لدور ١٦، وتصدر المجموعة. موعدنا الأربعاء في استاد لوسيل لنحتفل في نهاية المباراة بالفوز على المكسيك والتأهل لدور ١٦ لتتواصل إنجازات الرياضة السعودية.