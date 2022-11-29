رينارد: الأخضر السعودي سيتأهل رغم صعوبة منتخب المكسيك

جدة- محمود العوضي

أكد هيرفي رينارد مدرب الأخضر السعودي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخاص بلقاء المكسيك غدا الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات في مونديال قطر 2022، أن الأخضر السعودي لديه فرصة كبيرة جدا للصعود، ويتعين علينا العمل للوصول لهدفنا، وقال: بالنسبة للاعبينا الحاليين، هذا جيل رائع والجميع يريد أن يكتب التاريخ من جديد.

وواصل: منتخب المكسيك يمتلك خبرة كبيرة في المونديال ولديه نفس الرغبة للوصول للدور القادم، ولكن كل ما يهمنا في المباراة الحضور بتركيز عال وخطف بطاقة التأهل. وأضاف: نعاني من غياب عناصر مهمة مثل الفرج والشهراني والمالكي والبريك، ولكن لدينا 26 لاعبًا مميزًا قادرون على تعويض هذه الغيابات.

كنو: دعاء الوالدين سبب توفيقي

من جانبه قال اللاعب محمد كنو: إن رينارد أفضل مدرب دربني في مسيرتي وأود أن أقدم له كل ما أملك، ودعاء الوالدين وثقة المدرب سبب توفيقي، وسر نجاحنا يعود للعمل الجماعي للفريق ككل.

وأردف: المكسيك منتخب قوي بدنياً ولياقياً والمباراة ليست سهلة، وسنحاول الفوز والتأهل للدور القادم لإسعاد جماهيرنا الوفية.