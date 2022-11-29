“بوابة الدرعية ” تضيف 16 علامة تجارية فندقية عالمية

الرياض : البلاد

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن توقيع اتفاقيات لإضافة 16 فندقاً عالمياً تتبع عدداً من العلامات التجارية الراقية، لتنضم إلى 16 علامة فندقية أعلن عنها سابقاً، وبذلك يصل إجمالي عدد الفنادق المقرر إنشاؤها في الدرعية إلى 32 فندقاً ذات العلامات التجارية الأشهر على مستوى العالم، ومن المقرر افتتاح أول تلك الفنادق في عام 2023.

ويعد الاتفاق مع هذه العلامات التجارية الجديدة دليلاً على تسارع وتيرة الإنجاز الذي يشهده مشروع تطوير الدرعية، بوضع حجر الأساس والإعلان عن أصول عالمية المستوى سنوياً، بدايةً من عام 2022 حتى اكتماله.

وفي إطار تحقيق هذا الهدف، أعلنت الدرعية مؤخرا عن افتتاح موقعين من أهم مواقعها؛ هما حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة “اليونسكو” للتراث العالمي، والذي يعد أحد أهم المواقع التاريخية في المملكة، باعتباره يمثل رمزاً للهوية السعودية، إضافة إلى مطل البجيري، وجهة الطعام الفاخرة في المملكة بإطلالته المباشرة على حي الطريف.

وسيتم إنشاء الفنادق الستة عشر الجديدة في منطقتين ضمن المخطط الرئيس لهيئة تطوير بوابة الدرعية، هما الدرعية ووادي صفار, حيث تقدم البنية التحتية للمرحلة الأولى من بناء الفنادق في الدرعية تصوراً منسجماً مع المناظر الطبيعية للبيئة المحلية وعناصر التصميم النجدي التقليدية، في حين تقدم المرحلة التالية للزوار تجربة تصميم نجدي أكثر تطوراً.

وستشهد كلتا المرحلتين افتتاح مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة التي تتميز بتصميمها المتطور، ووسائل الراحة الفريدة.

وستشكل علامة “أنانتارا” الجذور التايلاندية التي تمثل جزءا من فنادق “ماينور” نافذة على الوجهة من خلال الطابع التايلاندي المشهور عالميا، فيما تسعى فنادق “كورينثيا” إلى البناء على إرثها في مجال الضيافة بالخدمة والتصاميم المميزة في المرحلة الأولى, وستضم “أديشن” من مجموعة فنادق “ماريوت” العالمية نمط الحياة الفاخرة, وستقدم فنادق “تاج” الشهيرة عالمياً مزيجا من الضيافة الهندية ذات المستوى الراقي.

أما فندق “لانغهام – الدرعية” ستعكس الأناقة في التصميم والابتكار والخدمة المتميزة, ويؤكد كونراد هيلتون أن “والدورف أستوريا” سيقدم “والدورف أستوريا الدرعية” التزاماً قاطعاً بالخدمة الراقية، والتجارب الفريدة من نوعها، والخبرة في الطهي, كما ستوفر الدرعية العديد من خيارات الفنادق الراقية التي تقدم للمسافرين خيارات مريحة ومناسبة أثناء إقامتهم.

وستعمل فنادق “ون هوتيل” على تقديم أفضل التصاميم الفاخرة المستدامة ومستوى الخدمة, إضافة إلى ذلك سوف تضيف “فنادق ومنتجعات بيندري” لمسة فاخرة لثقافة المنطقة، وتقدم خدمة أصيلة مصمّمة خصيصا للمسافرين الذين يحملون ثقافة واسعة بعالم اليوم, أما فندق “تري هاوس” فسوف يضيف لنزلائه تجربة حياة مفعمة بالراحة.

وسيتضمن المخطط الرئيس للضيافة في الدرعية العديد من الخيارات الفندقية الراقية، بما في ذلك فندق “حياة بليس” الذي يجمع بين الأناقة والابتكار ووسائل الراحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ليصنع تجربة سهلة لتنقًل الزوار؛ فيما يمثّل فندق “موكسي” التابع لماريوت الدولية علامة تجارية فندقية بأسعار معقولة, وستضيف العلامة التجارية “راديسون ريد” التابعة لمجموعة فنادق راديسون لمسة مفعمة بالمرح على شعارها التقليدي “الاستعداد للإلهام”.

ويمتاز وادي صفار بجماله الطبيعي، ويمثل وجهة زاخرةً بالتراث والثقافة، ويمتد على مساحة 60 كيلو مترا مربعا مليئة بالمناظر الطبيعية ليستقبل الموقع العديد من العلامات التجارية الفندقية المرموقة، منها “مجموعة فاينا” عبر مشروع عالمي مع مجموعة “أكور” المتخصصة في الضيافة؛ وسيركز فندق “فاينا” على إيجاد بيئة شاملة فريدة من نوعها ترتكز على التجارب الثقافية في وادي صفار, كما ستوفر “فنادق ومنتجعات مونتاج” الأناقة والراحة، وتجارب الطهي، والمنتجعات الصحية، والنمط المميز للحياة, وسيظهر فندق “ذا شيدي” التابع لمجموعة فنادق “جي إتش إم” الأناقة والثقافة المحلية، فيما تمتاز منتجعات “ويل هيلث ريتريت” بأنها مخصّصة لتحسين صحة الناس ورفاههم.

وتعليقا على انضمام الفنادق الجديدة لقائمة وحدات الضيافة المتميزة في الدرعية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، “يغمرنا الحماس لتعزيز مكانة الدرعية كمركز تاريخي وثقافي للمملكة، وذلك باستقطاب العلامات الفندقية العالمية الراقية لتقديم مجموعة فريدة من خدمات الضيافة عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية, مضيفًا أن افتتاح هذه الفنادق يؤكد جدية وعدنا المستمر بتحويل الدرعية إلى إحدى أعظم الوجهات العالمية.