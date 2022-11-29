الرياضة

السنغال تتغلب على الإكوادور وتبلغ ثمن نهائي مونديال قطر للمرة الثانية في تاريخها

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      29 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
للمرة الثانية في تاريخه، تمكن المنتخب السنغالي من حجز بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم 2022 المقامة بقطر، بعد تغلبه على نظيره الإكوادوري 2-1، ليصبح برصيده ست نقاط من فوزين وهزيمة، مقابل أربع نقاط للإكوادور. وبهذا يحتل “أسود التيرانغا” المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب هولندا الذي يملك سبع نقاط بعد فوزه على منتخب قطر الذي أصبح أول فريق مضيف يغادر البطولة من الدور الأول بدون إحراز أية نقطة بعد تلقي ثلاث هزائم.

 

 

وكانت السنغال قد خسرت أولى مبارياتها أمام هولندا 0-2 وتخوض النهائيات من دون نجمها المهاجم ساديو مانيه، أفضل لاعب أفريقي هذا العام وثاني أفضل لاعب في العالم بداعي الإصابة. وكانت قد أنعشت آمالها بإمكانية بلوغ الدور الثاني بعد فوزها في الجولة الثانية على قطر المضيفة 3-1.

لقاء اليوم كان حاسما للفريقين؛ إذ كانت الإكوادور بحاجة للتعادل فقط للتأهل للدور الثاني بعد فوزها في مباراة الافتتاح 2-0 على قطر ثم تعادلها بهدف لمثله مع هولندا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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