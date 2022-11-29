إنجازات نوعية

بمشروع نوعي يتوج تطور العاصمة لتكون بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، عن إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، والذي يجعل الرياض على موعد جديد لتعزيز مكانتها الحضارية والاقتصادية بين العواصم الكبرى، وجسراً يربط الشرق والغرب بما يعكس مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

فالمطار الجديد بمخططه العام الطموح ، سيسهم في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030 ، حيث سيكون واحداً من أكبر المطارات في العالم على مساحة تقارب 57 كم²، ومزود بالمرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين، وهكذا دائما مشروعات الخير والازدهار لحاضر ومستقبل وطننا الطموح.