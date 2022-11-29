إشادة يمنية بجهود نزع الألغام الحوثية

جنيف – واس

أعلن مدير البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام أمين العقيلي، نجاح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، منذ مطلع العام الجاري 2022م حتى الآن، في نزع وتدمير 1413 لغماً مضاداً للأفراد، و 31 ألفاً و 343 لغماً مضاداً للآليات، و 34 ألفاً و 239 مخلفات حربية، و 1319 عبوات ناسفة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إشادة العقيلي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الدورة العشرين لدول الأطراف الموقعة على اتفاقية حظر الألغام (أوتاوا) في جنيف بدور المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي الانقلابية, مؤكداً التمديد لمشروع “مسام” لسنة أخرى على التوالي بدعم من المركز, قائلا: “إن المشروع يعمل في 29 مديرية في محافظات عدن، وأبين، والبيضاء، والضالع، وتعز، ولحج، والجوف، وصعدة، ومأرب، وشبوة اليمنية”.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني نفذ خلال العام الجاري 487 زيارة مسح غير تقني في المناطق الملوثة بالألغام في اليمن، نتج عنها اكتشاف 68 منطقة مشتبهة الخطورة بمساحة 16 مليوناً و 571 ألف متر مربع، وعدد 21 منطقة.. مؤكداً خطورتها بمساحة 25 مليوناً و 917 ألف متربع مربع، واستفادة 542 ألفاً و 782 شخصاً متأثراً بالألغام, كما أشار إلى أن عمليات المسح الأساسي تركزت في محافظات أبين وعدن والضالع ولحج وتعز والحديدة اليمنية.