الإقتصاد

أسعار النفط ترتفع و “برنت” عند 84.57 دولاراً للبرميل

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      29 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أسعار النفط

البلاد : رويترز

قفزت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط آمال بأن تخفف الصين من القيود التي فرضتها لمكافحة كوفيد -19 بعد احتجاجات نادرة على الاستراتيجية التي تنتهجها البلاد والتي تعرف باسم صفر كوفيد في مطلع الأسبوع في كبرى المدن الصينية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار أو 1.7 بالمئة وجرى تداولها عند 84.57 دولار للبرميل عند الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.17 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 78.39 دولار للبرميل، وزاد الخامان القياسيان أكثر من دولارين في وقت سابق اليوم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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