آل الشيخ يستقبل سفير البحرين

الرياض – البلاد

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بينهما في مختلف المجالات، لاسيما البرلمانية منها والعلاقات بين مجلس الشورى ومجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين.

وأكد الجانبان خلال الاستقبال عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين قيادةً وشعبًا، التي تعززها الروابط الاجتماعية والثقافية والدينية، وتمتد جذورها في عمق التاريخ، وحرص قيادتي البلدين على تنميتها وتعزيزها.

وأشاد آل الشيخ بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتعاونهما الثنائي في مختلف المجالات على كافة الأصعدة.

من جانبه، أكد سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية، وما وصلت إليه من تقدم على الأصعدة كافة، معربًا عن تقديره لرئيس مجلس الشورى على ما يبديه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية السعودية، متمنيًا للمملكة العربية السعودية دوام الرفعة والتقدم والازدهار.