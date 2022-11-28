شاهد.. البرازيل تهزم سويسرا وتتأهل لثمن نهائي كأس العالم 2022

تأهل منتخب البرازيل إلى ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 اليوم الاثنين، بفوزه على سويسرا 1-0 في الجولة الثانية.

وحقق منتخب “السيليساو” الفوز الثاني تواليًا في المجموعة السابعة، بعد أن انتصر في مباراة الافتتاح أمام صربيا 2-0.

أقيمت المباراة في ملعب “رأس أبو عبود 974” في الدوحة، وسط 44 ألف مشجع، بإدارة الحكم السلفادوري إيفان بارتون.

سجّل هدف المباراة الوحيد متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، كاسيميرو، قبل النهاية بـ7 دقائق من تصويبة مميزة.

وبات منتخب البرازيل ثاني المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 بعد حامل اللقب فرنسا الذي تأهل عن المجموعة الرابعة.

شاهد ملخص مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022