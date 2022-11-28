شاهد.. أهداف مباراة غانا وكوريا الجنوبية (3-2) في كأس العالم 2022

انتصر منتخب غانا بثلاثة أهداف لاثنين أمام كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثامنة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

دارت أحداث المباراة بين المنتخبين في ملعب “المدينة التعليمية” بالريان أمام 44 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

أهداف غانا بدأها محمد ساليسو في الدقيقة 24 وأضاف محمد قدوس الثاني في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم غانا 2-0.

بعد الاستراحة أدركت كوريا الجنوبية التعادل بهدفين متتاليين عبر المهاجم جي سونغ شو في الدقيقتين 58 و61.

لكن محمد قدوس عاد ليسجّل هدف الانتصار لمنتخب غانا في الدقيقة 68 مستغلًا تمريرة من مواطنه إيناكي ويليامز.

شاهد أهداف غانا وكوريا الجنوبية 3-2 في كأس العالم 2022