سوق البحر الأحمر يناقش الإنتاج والتمويل والابتكار

جدة ـ خالد بن مرضاح

كشف سوق البحر الأحمر أمس عن برنامج سلسلة البحر الأحمر 360 درجة، الذي يقام على مدار أربعة أيام ، ويناقش الإنتاج والتمويل والابتكار في صناعة الترفيه؛ حيث يمكن للحضور المشاركة في 13 جلسة تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات المتمثلة في المبيعات، والتوزيع، والإنتاج المشترك، وفرص الاستثمار في المنطقة العربية، والحوافز والخصومات الضريبية، والبث، والموسيقى ومحتوى المسلسلات، ورواية القصص، والميتافيرس، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا في مجال السينما العالمية.

ويهدف تنظيم برنامج أيام المواهب هذا العام للتركيز على الجيل الجديد من صناع الأفلام؛ حيث سيحظى صانعو الأفلام الطموحين بفرصة للاستماع إلى آراء متعمّقة وفريدة في عالم صناعة الأفلام، يُقدمها مختصّون من أصحاب الخبرة في هذا المجال، كما ستتاح لهم الفرصة لبناء شبكة اتصال قيّمة.

وأفادت مستشارة سوق البحر الأحمر ميريام عرب ، أن البرامج الثلاثة سُتعقد في فندق الريتز كارلتون جدة خلال أيام المهرجان، وسيسمح لحاملي مختلف الشارات المشاركة في هذه البرامج؛ حيث ستقام نقاشات سلسلة البحر الأحمر 360 درجة خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر، فيما ستعقد جلسات التواصل من الساعة 5:00 وحتى الساعة 6:30 مساءً خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2022، وتقام ورش عمل أيام المواهب يومي 7 و8 ديسمبر خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2022.