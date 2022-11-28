رقم قياسي للبرازيل في مجموعات كأس العالم

أصبح البرازيل أول منتخب يكمل عقد 17 مباراة متتالية في دور المجموعات لكأس العالم لكرة، من دون التعرّض لأي هزيمة.

وهزمت البرازيل سويسرا اليوم، في الجولة الثانية بالمجوعة السابعة في نسخة قطر 2022، لتضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

منتخب “السيليساو” كان قد انتصر في مباراته الافتتاحية بالمجموعات أمام صربيا 2-0، وعاد اليوم ليكمل انتصاراته أمام سويسرا.

لم تنهزم البرازيل في دور المجموعات لكأس العالم منذ نسخة فرنسا 1998 التي وصلت خلالها إلى النهائي وخسر 0-3 من فرنسا.

كما سجّلت البرازيل رقمًا قياسيًا ثانيًا، بعد أن باتت ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم لا يتعرض لأي تصويبة على مرماه خلال أول جولتين من دور المجموعات، بعد منتخب فرنسا في نسخة 1998.

شاهد ملخص البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022