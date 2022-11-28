الرياضة

رقم قياسي للبرازيل في مجموعات كأس العالم

محمد ابو الوفاaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      28 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
رقم قياسي للبرازيل في مجموعات كأس العالم

أصبح البرازيل أول منتخب يكمل عقد 17 مباراة متتالية في دور المجموعات لكأس العالم لكرة، من دون التعرّض لأي هزيمة.

 

وهزمت البرازيل سويسرا اليوم، في الجولة الثانية بالمجوعة السابعة في نسخة قطر 2022، لتضمن التأهل إلى ثمن النهائي.

 

منتخب “السيليساو” كان قد انتصر في مباراته الافتتاحية بالمجموعات أمام صربيا 2-0، وعاد اليوم ليكمل انتصاراته أمام سويسرا.

 

لم تنهزم البرازيل في دور المجموعات لكأس العالم منذ نسخة فرنسا 1998 التي وصلت خلالها إلى النهائي وخسر 0-3 من فرنسا.

 

كما سجّلت البرازيل رقمًا قياسيًا ثانيًا، بعد أن باتت ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم لا يتعرض لأي تصويبة على مرماه خلال أول جولتين من دور المجموعات، بعد منتخب فرنسا في نسخة 1998.

 

شاهد ملخص البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022

 

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