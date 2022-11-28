تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية ” بناء” لرعاية الأيتام

الدمام : البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، اجتماع مجلس إدارة الجمعية الـ 46 بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وفي بداية الاجتماع نوه سموه بالدعم والتمكين الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للعمل الإنساني ولمنظمات القطاع غير الربحي، الذي يُعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030 التي أسست لعمل منظمات غير الربحية ودعمتها، حتى وصلت لما نراه حالياً في المملكة بشكل عام وفي جمعية “بناء” بشكل خاص.

كما جرى استعراض جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس في اجتماعه الخطة التشغيلية لعام 2023 واشتملت على مبادرات لرعاية وتمكين الأيتام في عدد من المجالات، وخطة حملة “ادخر لآخرتك” لعام 2023 وذلك استمراراً لنجاح الحملة في الأعوام السابقة.

واطلع المجلس على الموازنة التقديرية لعام 2023 التي تضمنت تقريراً يوضح إجمالي مصروفات الخدمات والبرامج الأسرية بمبلغ 66 مليون ريال، وعلى تقرير الأداء التشغيلي للفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2022 الذي اشتمل على أبرز إنجازات فريق عمل الجمعية خلال الفترة وملخص تقييم الأداء، وبحث مشروع الخطة الاستراتيجية الثالثة.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الموقعة مع أمانة المنطقة الشرقية، كما وافق على مذكرة التفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تهدف إلى تمكين الأسر والمساعدة في إيصالهم للاكتفاء والاعتماد على النفس .

وأشاد المجلس بصدور ترخيص الجمعية للعمل في الخارج من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث سيضيف هذا الترخيص بعداً نوعياً جديداً في مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية، وتعد جمعية “بناء” أول جمعية أيتام سعودية تحصل على هذا الترخيص .

وفي ختام الاجتماع رفع مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية ولبقية أعضاء مجلس الإدارة على الدعم والمتابعة، التي كان لها الأثر البالغ بعد – توفيق الله – في تميز الجمعية وتقديمها لخدمات ذات جودة عالية خصوصاً في الجانب التعليمي والتنموي من خلال البرامج التعليمية والمنح الدراسية والتأمين الطبي وخلافه، إضافة إلى تحقيق حلم الأيتام في شراء وتملك الوحدات السكنية، حيث تمكنت الجمعية بتوجيهات ودعم سموه وأعضاء مجلس الإدارة والداعمين، خلال هذا العام 2022م من تمليك أكثر من 250 أسرة لعدد من الوحدات السكنية الجديدة والمؤثثة، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية، مما يسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.