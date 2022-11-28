المملكة تشارك في “مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية”

جدة : البلاد

تشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمر الاستعراضي التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، الذي بدأ أعماله اليوم في جنيف ويستمر حتي 16 ديسمبر القادم.

ويستعرض المؤتمر سير الاتفاقية والالتزام بتطبيق بنودها، كما يناقش التطورات الجديدة في العلم والتكنولوجيا التي يمكن أن تؤثر بشكل خطير علي تنفيذها في المستقبل في ضوء هذه التكنولوجيات .

كما يتناول المؤتمر القضايا المتعلقة بجائحة كوفيد-19، لا سيما الدروس المستفادة للتأهب والاستجابة على المستوي العالمي .

يذكر أن المؤتمر يعقد كل 5 سنوات وتشارك فيه الدول الأطراف في الاتفاقية وعددها 184 دولة، حيث كان من المقرر انعقاده في نوفمبر 2021 وتم تأجيله بسبب جائحة كوفيد- 19.