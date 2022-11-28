الإقتصاد

إيداع فرق سعر شراء القمح المحلي في حسابات المزارعين

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      28 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن استكمال إيداع فرق سعر الشراء من مزارعين القمح المحلي للموسم الحالي 1443 / 1444هـ (2022م).

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية بلغ (26.594.116) ريالاً، وذلك لـ (1764) مزارعاً.

يُذكر أن المؤسسة أعلنت مؤخراً عن اعتماد صرف مبلغ (52) ريالاً للطن، كفرق عن سعر الشراء المعتمد لهذا الموسم والمحدد بـ (1700) ريال للطن، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتضمن “تعويض المزارعين المحليين وتحديد الفروقات إن وجدت مقارنه بالأسعار العالمية، وتطبيق ذلك بأثر رجعي لكافة المزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم لهذا الموسم، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام العام الحالي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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