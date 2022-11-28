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إطلاق المرحلة الثانية لمشروع النقل في الدمام والقطيف

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      28 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام ـ حمود الزهراني

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أمس إطلاق المرحلة الثانية للتشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات، لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف. وأوضحت أن المشروع بدأ العمل به في مرحلته الأولى في الأول من أكتوبر الماضي من قبل المشغل (الشركة السعودية للنقل الجماعي ــ سابتكو).

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي، تشمل استقبال المستفيدين من الركاب على المسارات “المسار الثاني – الخبر الشمالية، والمسار السابع – الدمام مطار الملك فهد، والمسار الثامن – الدمام الصناعية الثانية”، وذلك بناء على تحديد المحطات ونقاط التجمع للركاب بشكل نهائي على هذه المسارات.

ولفتت إلى أن المشروع يتضمن 8 مسارات تربط مراكز النمو لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، بطول إجمالي يزيد على 400 كم للذهاب والعودة كما تحتوى مسارات المشروع على عدد 212 محطة للركاب موزعة على جميع المسارات وفق النطاق الجغرافي وحافلات بعدد 77 حافلة قياسية.

وأفادت بأنه تم إعداد تطبيق للهواتف المحمولة خصيصا لمشروع النقل العام بالحافلات بمسمى “حافلات المنطقة الشرقية” يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية “أندرويد، أبل”، ويمكن من خلاله للمستفيد حجز التذاكر ومعرفة مسارات الحافلات، وأقرب حافلة لموقع المستفيد.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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