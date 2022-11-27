نفاد الدفعة الأولى لتذاكر كأس السوبر الإيطالي في موسم الدرعية

الرياض – هاني البشر

أعلنت الجهة المنظمة لفعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية عن نفاد الدفعة الأولى من تذاكر كأس (EA SPORTS)السوبر الإيطالي، الذي سيجمع فريقي أي سي ميلان وإنتر ميلان على ستاد الملك فهد بالرياض في 18 يناير 2023.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن طرح تذاكر الدفعة الثانية في وقت لاحق عبر الحساب الرسمي لموسم الدرعية 2022، حيث إنه من المتوقع أن تشهد القمة بين قطبي كرة القدم الإيطالية؛ الإنتر حامل كأس إيطاليا الحالي، والميلان بطل الدوري، حضوراً جماهيرياً عريضاً، وذلك للشعبية الجماهيرية الجارفة للفريقين في المملكة والعالم، وما تحظى به من أهمية فنية على الصعيد الرياضي، وكذلك في الجانب الإعلامي على المستوى العالمي.

وتستضيف المملكة كأس ( السوبر الإيطالي EA SPORTS) للمرة الثالثة، حيث أقيم نهائي كأس السوبر الإيطالي لأول مرة بمدينة جدة عام 2018، وفاز بها يوفنتوس على حساب أي سي ميلان بهدف نظيف، فيما استضافت الرياض النسخة في العام التالي، وحينها حصد لاتسيو اللقب أمام يوفنتوس بثلاث أهداف لهدف واحد.

ويستعد موسم الدرعية بنسخته الثانية لاستضافة بطولة “كأس الدرعية للتنس” في الثامن من ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من نجوم التنس المصنفين عالمياً، وكذلك مباراة كأس الدرعية بين فرق الهلال بطل الدوري السعودي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إضافة إلى الفعالية الثقافية التراثية “حول الحطب”، وذلك وسط توقعات بحضور جماهيري كبير للبطولات العالمية التي يشهدها الموسم والفعاليات الترفيهية والغنائية المصاحبة من الزوار من داخل المملكة وخارجها، التي انطلقت ببطولة لونجين لقفز الحواجز، وتلاها بطولة جولة العالم لكرة السلة 3×3.