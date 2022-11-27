طرح خمسين مليون سهم من أرامكو لزيوت الأساس

الرياض – البلاد

​أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرار مجلسها بتاريخ 24 نوفمبر 2022 والمتضمن الموافقة على طلب شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس لوبريف تسجيل أسهمها وطرح 50.045 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق الرئيسي تمثل 29.656% من إجمالي أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وأكدت الهيئة في بيان لها، ضرورة اطلاع المستثمر على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه ، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرارها بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأضافت أن موافقتها على الطلب تعتبر نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.