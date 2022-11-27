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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      27 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللايف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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