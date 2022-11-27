تعاون بحري بين المملكة ومصر

القاهرة – البلاد

وقّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي، مع رئيس القطاع البحري في جمهورية مصر العربية اللواء البحري رضا أحمد إسماعيل، وثائق تصديق اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين المملكة ومصر.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري والموانئ وتطويره والسعي لتنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع والركاب، وتشجيع التبادل التجاري بينهما، وتسهيل حركة السفن وتنمية التعاون الفني والتدريب، وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري.