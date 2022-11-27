“التسلق على الجدران” يخطف الأضواء في موسم حائل

حائل- خالد الحامد

واصلت فعاليات متنزه المغواة ضمن موسم حائل جذبها للأطفال والعائلات والأفراد من خلال تميزها وتنوعها، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وحظيت فعالية تسلق الجدران بالنصيب الأكبر من تفاعل الأطفال معها، حيث ظهر التنافس والإثارة بينهم على من يستطيع الوصول للقمة، وتتميز الفعالية بطول يتجاوز ستة أمتار وتوفر وسائل السلامة فيها، بين ارتداء الخوذات والأحزمة واسفنجة كبيرة في الأسفل لضمان سلامة الأطفال في حال السقوط، ويتنافس في اللحظة الواحدة ثلاثة أطفال مع توقيت زمني يتابع صعودهم.

يشار إلى أن موسم حائل انطلق في 17 نوفمبر الجاري، وكانت أولى فعالياته كأس موسم حائل للصقور قبل أن تنطلق مناطق الفعاليات في متنزه المغواة، وسيشهد أيضاً العديد من الأنشطة والمسابقات؛ أبرزها كأس موسم حائل للسهام من 6-9 ديسمبر وكأس موسم حائل لسباق الهجن يوم 10 ديسمبر، وحفلات غنائية وعروض الدراجات النارية.