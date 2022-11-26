طريقة عمل سلطة الخيار الكورية الحارة

سلطة الخيار الكورية الحارة وصفة منعشة تجمع النكهة الحلوة ومالحة والمقرمشة مصنوعة من مخلل الخيار ورقائق الفلفل الأحمر

المقادير اللازمة

خيار مقطع إلى شرائح

1 ملعقة كبيرة خل الأرز

1 ملعقة صغيرة ملح

للصلصة

2 ملاعق كبيرة خل الأرز

2 ملاعق صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر

2 ملاعق صغيرة سكر

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة صغيرة سمسم أبيض محمص

2 ملاعق صغيرة زيت سمسم محمص

طريقة العمل

نضيف دوائر الخيار في وعاء كبير ونضيف الملح وملعقة كبيرة من خل الأرز

اخلطيها معًا واتركيها تنقع لمدة 30 دقيقة

في هذه الأثناء أضيفي جميع مكونات التتبيلة في وعاء صغير واتركيها جانبًا

بعد 30 دقيقة صفي السائل الزائد من الخيار المتبل واشطفيه تحت الماء مرتين

تذوقي الخيار لترى ما إذا كان مالحًا جدًا واشطفيه مرة أخرى إذا لزم الأمر

أضيفي الصلصة إلى مخلل الخيار وقدميها على الفور