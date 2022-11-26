الأخيره

ضبط 22 مخالفًا لنظام البيئة

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      26 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وتبوك وحائل 22 مخالفًا لنظام البيئة، 20 مواطنًا ومقيمان من الجنسيتين السودانية والبنجلاديشية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 21 مركبة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.