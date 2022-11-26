الرياضة

شاهد.. ملخص تعادل إنجلترا وأمريكا في كأس العالم 2022

محمد ابو الوفاaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      26 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
ملخص مباراة إنجلترا وإمريكا في كأس العالم 2022

حسم التعادل السلبي 0-0 مواجهة منتخب إنجلترا أمام أمريكا سهرة الجمعة، في مسابقة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

 

جمعت المباراة بين المنتخبين في ملعب “البيت” أمام حضور جماهيري قارب 65 ألف مشجّع، بصافرة الفنزويلي خيسوس سايز.

 

فرض حارس مرمى منتخب الولايات المتحدة، مات ترنر، نفسه نجمًا للمواجهة بتصديه لـ3 أهداف محققة من لاعبي إنجلترا.

 

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية من البطولة، يليه إيران (3) ثم أمريكا (2) وويلز (1).

 

شاهد ملخص تعادل إنجلترا وأمريكا 0-0

 

m.abo.elwafa

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