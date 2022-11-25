فعاليات كأس العالم للسيارات السياحية تنطلق غداً في حلبة كورنيش جدة

– فعاليات ترفيهية متكاملة تناسب جميع الأعمار طوال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة الجمهور

– مسيرة مجتمعية بالدراجات على المسار الجديد داخل حلبة كورنيش جدة

– جولة جدة تحسم الصراع على لقب كأس العالم للسيارات السياحية

جدة- خالد بن مرضاح

تتطلق غداً السبت، منافسات الجولة الختامية والحاسمة لسلسلة كأس العالم للسيارات السياحية “دبليو تي سي آر”، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية، وتحتضنها حلبة كورنيش جدة على مدار يومي 26 و27 نوفمبر.

وفي إطار حرصها الدائم على الحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين في فعالياتها كأحد أبرز أولوياتها، عملت شركة رياضة المحركات السعودية على التأكد اتخاذ جميع تدابير السلامة اللازمة في حلبة كورنيش جدة والمناطق المحيطة بها، وتنفيذها بشكل فعّال لضمان استعداد حلبة كورنيش جدة بالكامل لاستقبال الجمهور للاستمتاع بجميع الفعاليات الخاصة بالحدث ووفق البرنامج الزمني المعد له دون أي تغيير، سواء للفعاليات الرياضية على المسار أو الفعاليات الترفيهية المصاحبة في منطقة الجمهور، وذلك بعد الحالة الجوية السيئة التي تعرضت لها جدة بالأمس.

وسيستمتع محبو رياضة المحركات بفعالية حافلة بالتشويق والإثارة، وتجربة الأجواء المفعمة بالحيوية والطاقة التي تجلبها سلسلة السباقات العالمية في زيارتها الأولى على الإطلاق للمملكة، وخضعت حلبة كورنيش جدة، لتغييرات كبيرة على المسار لإضافة المزيد من التنوع إلى الأحداث التي يمكن أن تقدمها الحلبة. وستكون سلسلة “دبليو تي سي آر”، هي السباق الأول على هذا المسار الجديد المتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للسيارات من الدرجة الثالثة داخل حلبة كورنيش جدة موطن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 منذ ظهورها لأول مرة في عام 2021.

ويشهد سباق اللقب منافسة قوية بين الإسباني ميكيل أزكونا سائق بي آر سي هيونداي إن سكوادرا كورس، والمتصدر برصيد 297 نقطة، مع الأرجنتيني نيستور جيرولامي سائق فريق أول إينك دوت كوم ميونخ موتورسبورت في المركز الثاني برصيد 237 نقطة، والفرنسي نثنائيل بيرثون في المركز الثالث برصيد 200 نقطة، ومع احتدام الصراع في الصدارة، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة لحسم اللقب خلال عطلة نهاية الأسبوع في جدة.

فعاليات السبت

ستفتتح الأبواب أمام الجمهور غداً من الساعة 3 عصراً، حيث سيكونون على موعد مع مجموعة حافلة من الفعاليات الرياضية داخل مسار الحلبة والفعاليات الترفيهية في منطقة الجمهور، وسيبدأ السائقون غداً في اختبار مسار الحلبة للمرة الأولى بحصتين للتجارب الحرة، في الساعة 1:00 ظهراً والساعة 4:00 عصراً، وذلك قبل الجولة التأهيلية التي يبدأ سباقها الأول في الساعة 6:30 ولمدة 30 دقيقة، ثم السباق الثاني لمدة 25 دقيقة، وتختتم الجولة التأهليلية بسباق لمدة 15 دقيقة الساعة 7:30 مساءً.

وإلى جانب الإثارة والحماس على مسار حلبة السباق، ستشهد عطلة نهاية الأسبوع تجربة ممتعة مع نادي السيارات فائقة الأداء لأصحاب السيارات الفاخرة في المملكة العربية السعودية، برعاية بترومين. ويعد النادي جزءاً لا يتجزأ من برنامج سباقات الدعم لجميع أنشطة رياضة المحركات في حلبة كورنيش جدة. وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى أعضاء SPORTSCCA بحق الوصول الحصري لاختبار كيفية عرض سياراتهم على حلبة سباق عالمية المستوى، حيث يمكن لأعضاء الناديين مشاركة شغفهم برياضة السيارات والاستمتاع بتجارب القيادة مرة واحدة في العمر في بعض أكثر السيارات روعة في العالم.

وعلاوة على ذلك، سيحظى الجمهور أيضاً بعطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات الترفيهية المذهلة في مناطق الجمهور داخل حلبة كورنيش جدة، حيث يمكن للأصدقاء والعائلة الاستمتاع بالموسيقى الحية وأشهى أنواع الطعام، وفعاليات الكارتنج للأطفال، والعديد من الأنشطة التي تناسب جميع الأذواق والأعمار، لضمان قضاء عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى للجميع.

فيما سيستمتع محبو ركوب الدراجات في جدة بفرصة فريدة لممارسة هوايتهم على مسار حلبة كورنيش جدة كجزء من الفعاليات الترفيهية المجتمعية خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي ستتضمن مسيرة مجتمعية بالدراجات تجمع أكثر من 120 شخص معاً للقيام بلفتين على المسار الجديد المختصر للحلبة، وترسيخ أهمية حلبة كورنيش جدة كوجهة أولى لراكبي الدراجات في جدة والذين يمارسون هذه الهواية أسبوعياً على الحلبة.