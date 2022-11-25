الفن صحة و عافية طبيب “أنغام” يكشف تطورات الحالة الصحية..تعاني من التصاقات في الأمعاء!

كشف الطبيب وائل غفير أستاذ الجراحة بطب القصر العيني والطبيب المعالج للفنانة المصرية أنغام في برنامج الحكاية مع الاعلامي عمرو أديب ، اليوم على قناة إم بي سي مصر2 ، عن نفاصيل حالة الفنانة المصرية والتي أصيبت بالتصاقات في الأمعاء ، وأنها اليوم في حالة أفضل من أمس، وتتلقى العلاج التحفظي عن طريق وضع أنبوب من الأنف والمحاليل حتى تتتلاشى هذه الالتصاقات وفي حالة عدم التلاشي لابد من التدخل الجراحي لاستئصال النسيج الندبي . وتعد هذه الالتصاقات عبارة عن نسيج ندبي يتشكل بين أنسجة وأعضاء المعدة مما يؤدي إلى التصاق الأنسجة والأعضاء معا، وقد تكون جراحة البطن هى السبب الرئيسي لهذا النسيج الندبي، لن تحتاج عادة إلى علاج ، تحدت الالتصاقات بعد جراحة البطن ، وخاصة بين حلقات الأمعاء الدقيقة، وقد تحدث بعد إجراء العملية بفترة وجيزة أو بعد سنوات، ويمكن أن يؤدي إلى انسداد معوي كلي أو جزئي ، ويسمى أيضا انسداد الأمعاء الدقيقة، ومع ذلك الإنسداد ، لا يمكن للطعام والسائل والهواء والنفايات أن تمر عبر الجسم. الأعراض 1/ ألم شديد في البطن. 2/ الانتفاخ. 3/ استفراغ وغثيان .