شاهد.. ملخص تعادل كوريا وأوروغواي في كأس العالم 2022

تعادل منتخبا كوريا الجنوبية وأوروغواي سلبًا 0-0 أمسية اليوم الخميس، في افتتاحية مبارياتهما بنهائيات كأس العالم قطر 2022.

جمعت المباراة بين المنتخبين على أرضية ملعب “المدينة التعليمية” لحساب الجولة الأولى من المجموعة السابعة في البطولة.

وأمام أنظار نحو 41 ألف مشجّع في المدرجات، أهدر لاعبو المنتخبين عديد الفرص وسط تألق حارس المرمى، ليقتسما نقاط المباراة.

لحساب نفس المجموعة يلعب منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو بعد قليل أمام غانا في ملعب رأس أبو عبود “974”.

ملخص كوريا وأوروغواي في كأس العالم 2022