شاهد.. أهداف مباراة البرتغال وغانا 3-2 في كأس العالم 2022

حسم منتخب البرتغال مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس العالم قطر 2022 أمام نظيره الغاني بنتيجة 3-2 في لقاء حماسي كبير.





أقيمت المباراة بين المنتخبين في ملعب رأس أبو عبود “974” بصافرة الحكم المغربي الأصل، الأمريكي الجنسية إسماعيل الفتح.

افتتح كريستيانو رونالدو أهداف المباراة لمنتخب البرتغال في الدقيقة 65 من علامة الجزاء، وتعادل أندرية أيو لغانا في الدقيقة 73.

وتقدم منتخب البرتغال مجددًا بعد أن أحرز هدفين متتاليين عبر الثنائي الهجومي جواو فيليكس ورافائيل لياو في الدقيقتين 78 و80.

ثم قلصت غانا النتيجة بالهدف الثاني عن طريق البديل عثمان بوكاري من ضربة رأس، بعد نزوله بـ10 دقائق، وبالتحديد في الدقيقة 89.

شاهد أهداف البرتغال وغانا 3-2